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Gündem

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Fuat Kabakcı   | 22.08.2022
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Ankara

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.

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