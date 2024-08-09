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FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı

İstanbul'da yakalanan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan hüküm giyen eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız cezaevine gönderildi.

Emrah Gökmen  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı

İstanbul

FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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