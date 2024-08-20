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Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in raporuna ulaşıldı

Fatih'te, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı.

İrem Demir, Hikmet Faruk Başer  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in raporuna ulaşıldı

Istanbul

Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi.

Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı.

Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.

Olayın geçmişi

Esenler'de ikamet eden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedilmişti.

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