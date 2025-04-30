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Eyüpsultan'da İngiliz boksörün darbettiği taksici Biçer, yaşadıklarını anlattı

Eyüpsultan'da İngiltere uyruklu boksörün darbettiği taksi şoförü Kadir Biçer, yaşadıklarını anlattı.

Cüneyt Sevindik, Alper Korkmaz  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Eyüpsultan'da İngiliz boksörün darbettiği taksici Biçer, yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Alper Korkmaz - AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır yaralanan taksi şoförü Kadir Biçer'in (56), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Biçer, AA muhabirine, olay günü yolcuyu havalimanından aldığını, gideceği otelin adresini navigasyona yazdığını belirterek, "Araç hareket ettikten kısa süre sonra arka koltuktaki kişi önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı. Ağzıma parmaklarını sokmaya çalıştı. Hayatımı tehlikede hissettim." dedi.

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Kendisini korumak için aracı sağa çekip dışarı çıkmaya çalıştığını dile getiren Biçer, can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını ve ağır yaralandığını ifade etti.

Biçer, dişlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Kadir Biçer, olay nedeniyle tutuklanan şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek, en ağır cezayı almasını istedi.

Olay

Taksi şoförü Kadir Biçer, 25 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiliz yolcu tarafından darbedilmiş ve ağır yaralanmıştı.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan ve boksör olduğu belirtilen şüpheli R.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan, İngiltere uyruklu boksörün taksi şoförünü darbederek, ağır yaralaması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor, taşkınlık yapıyor. Oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." demişti.

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