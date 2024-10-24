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Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

Abdullah Sarica, İsmet Karakaş, Utku Şimşek, Mehmet Tosun  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, dün TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesindeki terör saldırısında hayatını kaybetti.

Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kız çocuğu annesi Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı.

Ekici, Zahide Güçlü Ekici'nin, erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi.

Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada terörü lanetledi. Gelinini kızı gibi gördüğünü belirten Ekici, "Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım." diye konuştu.

Öte yandan, şehitlerden TUSAŞ kalite kontrol görevlisi 49 yaşındaki Cengiz Coşkun'un da evli ve 1 erkek çocuk babası olduğu, 6 yaşındaki çocuğunun 1 hafta önce sünnet ettirildiği öğrenildi.

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