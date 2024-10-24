Milli Savunma Bakanlığından "daima hazır" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.
Ankara
Videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.
Daima Hazır! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/PsrYpBcgVl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024
Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.