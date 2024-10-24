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Milli Savunma Bakanlığından "daima hazır" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.

Mehmet Tosun  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Milli Savunma Bakanlığından "daima hazır" paylaşımı

Ankara

Videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

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