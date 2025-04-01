Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir/Ankara
Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, uzun yıllardır mesai arkadaşımız Mustafa Kayhan bey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tarım sektörümüze önemli katkıları olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bayram dönüşü trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.