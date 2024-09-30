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Eskişehir'de pazar kurulan caddede sağanak nedeniyle çöküntü oluştu

Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.

Zehra Ongan  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Eskişehir'de pazar kurulan caddede sağanak nedeniyle çöküntü oluştu Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı.

Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı.

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.

Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.

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