Burdur'da yolcu otobüsünün tıra çarpıp şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde tırın dorsesine çarpan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Burdur
Temel B. (45) idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, Bahri Berk A'nın (27) kullandığı 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.