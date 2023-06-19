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Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da saat 14.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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