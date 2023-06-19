Dolar
23.61
Euro
25.77
Altın
1,951.69
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
26,420.00
BIST 100
5,360.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ramazan Sarıcan, Dursun Ekrem Er  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu etkili oldu

Tokat

Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak şehrin ana caddelerinde su birikintileri oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde araçlar, biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, sağanak sonrasında il genelinde temizlik çalışmasına başladı.

Yeşilyurt ilçesinde de sağanağın ardından dolu yağdı.

Su baskınlarının yaşandığı ilçede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.

İş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun akışını hızlandırmaya çalıştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede görülmemiş bir dolu yağışı yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. İlçe merkezimizde yollarımız haricinde bir sıkıntı yaşamadık sadece birkaç hanemizde su baskını ihbarı aldık. Ekiplerimiz orada ve müdahale ediyoruz. Köylerde özellikle çiftçilerimizin büyük hasar aldığını düşünüyoruz çünkü, böyle bir dolu yağışını ömrü hayatımızda görmedik. Cenabı Allah böyle bir felaketi bizlere daha yaşatmaz inşallah, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini karara bağladı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi

Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi

Tokat'ta sağanak, Yeşilyurt ilçesinde dolu etkili oldu

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu
Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp

Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp
Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu

Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet