Dolar
23.61
Euro
25.77
Altın
1,951.69
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
26,420.00
BIST 100
5,360.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sefa Şahin  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Ersoy'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 'Mavi Vatan' denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğuyla huzurunuzdayız. Kendisini sürekli geliştiren, akıl ve bilimi esas alarak durmaksızın çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İçişleri Bakanlığımızın denizlerimizdeki yegane gücüdür.

Kanunlardan aldığı yetki ve köklü bir kurum olmasının verdiği güçle, milletimizin güvenini ve desteğini alarak gece gündüz demeden büyük bir azim, cesaret ve özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, her daim denizlerimizde milletimizin güvencesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle en ağır deniz ve hava şartlarında dahi her an göreve hazır şekilde denizlerimizde milletimize hizmet eden Sahil Güvenliğimizin ve personelimizin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bize bu vatanı emanet eden zatıaliniz ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hayır ve minnetle yad ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini karara bağladı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret

Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet