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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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