Dolar
32.07
Euro
34.57
Altın
2,258.88
ETH/USDT
3,293.50
BTC/USDT
65,688.00
BIST 100
9,008.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Gazi Nogay  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz
TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Azerbaycan ile işbirliklerimiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı
Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yerel seçim) Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bu seçimi geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı yürüyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundayız
'Yaşlılara şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati önem arz ediyor'

'Yaşlılara şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati önem arz ediyor'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet