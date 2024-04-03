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Dünya

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Pekin/Tokyo

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), depremin ardından Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.

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