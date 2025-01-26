Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,305.60
BTC/USDT
104,654.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

İlhami Erkılıç, Yusuf Ayas, Günay Nuh, Cüneyt Çelik  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Yusuf Ayas - AA

Erzurum

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Kars

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
Bakan Fidan: (Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü
SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti
Bakan Yerlikaya'dan yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Palandöken'de konaklayanlar otellerindeki yangın tedbirlerini değerlendirdi

Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi

Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı

Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı
Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi

Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi
Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi

Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet