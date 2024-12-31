Dolar
35.36
Euro
36.84
Altın
2,613.62
ETH/USDT
3,361.10
BTC/USDT
93,231.00
BIST 100
9,796.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.

Abdullah Söylemez, Sidar Can Eren, Yusuf Ayas, Günay Nuh, Tevhid Furkan Nehri  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kapalı otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtı oluştu, şadırvanlar dondu.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve örtülerle kapattı.

Yer yer ovayı ve dağları kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bazı caddelerde buzlanma oluştu.

Ağaçların kırağı kapladığı kente, Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler kısmen buz tuttu.

Bölgedeki bazı dağların zirvelerini sis bulutları kapladı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezi ile Göle ilçesinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"FETÖ'nün ankesörü"ne takılan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
Mukaddes üç aylar yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı

Benzer haberler

Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Ağrı'nın buzla kaplı volkanik set gölü yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor

Ağrı'nın buzla kaplı volkanik set gölü yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor
Atını donan göle alıştırmak için türkü eşliğinde antrenman yaptırdı

Atını donan göle alıştırmak için türkü eşliğinde antrenman yaptırdı
Bazı şehirlerde kar ve sis etkili oldu

Bazı şehirlerde kar ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet