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Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi

Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda konaklayan turnalar dronla görüntülendi.

Emin Ferhat Sevilir  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi

Erzincan

Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan Ekşisu Sazlığı, sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle yerel ve göçmen olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şubesi ekiplerince kayıt altına alındı.

Sazlıkta konaklayan turnalar, ekiplerce dronla görüntülendi.

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