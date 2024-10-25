Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,740.94
ETH/USDT
2,479.90
BTC/USDT
67,012.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı

Farklı illerde güneş enerjisi santrali kurularak yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının parsellere bölünüp üye müşterilere satılacağı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 47 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Somuncu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı

İstanbul

Farklı illerde güneş enerjisi santrali kurularak yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının parsellere bölünüp üye müşterilere satılacağı ve elektrik kazancının kira getirisi olarak ödeneceği vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 47 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilere 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding AŞ nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projenin tanıtıldığı anlaşıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üretim alanlarında güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünüp üye olan müşterilere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak müşterilere ödeneceğinin vadedildiği belirlendi.

Müştekiler, ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dahil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini, bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

Kainat Holding AŞ ve bağlı kuruluşları tarafından yapılmış herhangi bir başvuru olmadığı tespit edilen soruşturmada, adı geçen şirket üzerine güneş enerjisi paneli olmadığı halde varmış gibi parsel kiralayarak sisteme giren kişilerden para tahsil edildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon lira fark bulunduğu, bu miktarın suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Şüphelilere ait 24 iş yerinde arama yapılmasına karar verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 47 şüpheliden 23'ü "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama, 22'si ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 şüpheli serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı
Yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutu yarın kurayla hak sahiplerine teslim edilecek
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi
Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 şüpheliye dava
AA Genel Müdürü Karagöz: 'Tanık', 'Kanıt' ve 'Sanık' kitaplarımızla savaş suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı

"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatıldı

Yenilenebilir enerjide yeni yol haritası için destekleyici politikaların önemi vurgulanıyor

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı

"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanedeki hastaların sevki tamamlandı

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanedeki hastaların sevki tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet