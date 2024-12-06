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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına Ali Haluk Karakuş atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına Ali Haluk Karakuş atandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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