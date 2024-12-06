Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına Ali Haluk Karakuş atandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.