Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller."