Emine Erdoğan'dan "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin paylaşım Emine Erdoğan, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin paylaşımında, istişare ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.