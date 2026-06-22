Emine Erdoğan'dan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisine ilişkin paylaşım Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor." dedi.