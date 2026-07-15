Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programı vesilesiyle bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andık. Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum.”