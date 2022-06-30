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Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 30.06.2022
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da yatırılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak:

SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

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