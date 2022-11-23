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EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada "dezenformasyon içerikli provokatif bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri" hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.11.2022
EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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