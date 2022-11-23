Dolar
18.62
Euro
19.37
Altın
1,751.25
ETH/USDT
1,173.20
BTC/USDT
16,527.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uludağ'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 23.11.2022
Uludağ'da kar yağışı başladı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.

Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.

Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da kar yağışı başladı
EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Benzer haberler

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi
Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbahar renklerine büründü

Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbahar renklerine büründü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet