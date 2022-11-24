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AFAD: Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 24.11.2022
AFAD: Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.

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AFAD: Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu
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