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Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Mümin Altaş   | 29.11.2022
Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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