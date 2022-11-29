Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.