Dolar
12.26
Euro
13.73
Altın
1,784.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,812.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Galata Kulesi’ne yansıtma yapılıyor.
logo
Gündem

EGM: Dövizdeki dalgalanmaları manipüle eden 271 internet hesabıyla ilgili işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili yasal işlem başlattı.

Mehmet Tosun   | 24.11.2021
EGM: Dövizdeki dalgalanmaları manipüle eden 271 internet hesabıyla ilgili işlem başlatıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu faaliyet kapsamında döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı
Prof. Dr. Akova: 'Kovid-19 ilacı' olumlu bir gelişme
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyeye çıktı
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

EGM: Dövizdeki dalgalanmaları manipüle eden 271 internet hesabıyla ilgili işlem başlatıldı

EGM: Dövizdeki dalgalanmaları manipüle eden 271 internet hesabıyla ilgili işlem başlatıldı

Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan fiyat oluşumları gözlemlenmekte

Emniyet birimleri geçen yıl çeşitli türlerdeki 444 hayvanı kaçakçıların elinden kurtardı

Bakanlığa dövizde "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirleme yetkisi

Bakanlığa dövizde "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirleme yetkisi
2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu

2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu
Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı

Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı