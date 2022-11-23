Dolar
18.62
Euro
19.37
Altın
1,751.25
ETH/USDT
1,173.20
BTC/USDT
16,527.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'deki depremin ardından yapılan kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin sonlandığını, saat 19.00 itibarıyla kesinti bulunmadığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.11.2022
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 17'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bazı bölgelerde kontrol amaçlı yapılan elektrik kesintileri sonlandı, il genelinde saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da kar yağışı başladı
EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Benzer haberler

AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi

AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak

İçişleri Bakanı Soylu: Düzce'deki depremin ardından kamu binalarında kayda değer hasar yok

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı

Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Ataşehir'deki yeni nesil titreşim ölçüm cihazı Düzce depremini kaydetti

Ataşehir'deki yeni nesil titreşim ölçüm cihazı Düzce depremini kaydetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet