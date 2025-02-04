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Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi

Ankara

Prof. Dr. Akgün, AA muhabirine, son 24 saatte Ege Denizi'nde büyüklüğü 1,8 ile 5,2 arasında 313 sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Aynı bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu yaşandığına değinen Prof. Dr. Akgün, bu aktivitenin 14 ay sürdüğünü, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Aykut Akgün, depremlerin nedenine ilişkin kesin kanaat geliştirecek nitelikte somut bulguların söz konusu olmadığı bilgisini paylaşarak, bulgular olmadan yapılacak yorumların spekülatif olacağını bildirdi.

Sarsıntıların ardından Yunanistan'da alınan tedbirleri değerlendiren Akgün, "Ülkeler acil durum yönetim stratejileri kapsamında bu ve buna benzer durumlarda tedbir amaçlı olarak bu tarz aksiyonlarda bulunmaktadır. Doğal ve normal bir prosedür uygulaması olarak görülmelidir. Alınan önlemler olayın kesin kaynağının tespit edildiği anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akgün, İzmir ve Muğla gibi illerde deprem riski olup olmadığına ilişkin ise, "Şu an için söz konusu illerimizde herhangi bir risk tespit edilmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.

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