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Kültür, Asrın felaketi

Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı

Irak kökenli Ürdünlü müzisyen Layth Sidiq, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kemanıyla doğaçlama bir performans gerçekleştirdi.

Salih Şeref   | 16.02.2023
Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı

İstanbul

YouTube kanalında sergilediği "keman Arabic" temalı icralarıyla son yıllarda dikkati çeken sanatçı, Instagram hesabında Türkiye ve Suriye'deki depremde yakınlarını kaybedenlerin anısına gerçekleştirdiği 1 dakikalık performansını paylaştı.

Sidiq, bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan kuruluşların bilgilerini "Bugün, hepinizi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemeye ve elinizden geldiğince yardım yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm yiten tüm canları saygı duruşuyla anarken bu kısa doğaçlamayı onların anısına sunuyorum." notuyla paylaştı.

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