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Gündem, Asrın felaketi

Sivas'ın Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığı bildirildi

Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığını bildirdi.

Serhat Zafer   | 16.02.2023
Sivas'ın Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığı bildirildi

Sivas

Demirgil, yaptığı yazılı açıklamada, Elbistan merkezli depremin Gürün ilçesinde de şiddetli şekilde hissedildiğini, ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Gürün ilçesinin de depremden etkilenen bölgeler kapsamına alındığını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"İlçenin afet kapsamına alınması ile yıkılan, zarar gören iş yerleri ve evlerin hasar tespitleri devletimiz tarafından yapılacaktır. Depremde zarar gören ev ev iş yerlerine kira ve maddi destek sağlanacaktır. Esnafımıza kredi desteği verilecek ve daha önce kullanılan krediler de faizsiz olarak ertelenecektir. SGK ve devlete olan ödemeler ve primler ertelenecektir. KOSGEB, Halkbank ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla uzun vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Hastanelerde tedaviler ücretsiz olarak yapılacaktır. İnşallah devletimiz tarafından yapılacak desteklerle esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecektir."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen Gürün ilçesinin "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığını belirterek, devlet ve milletin el ele bu süreci atlatacağını vurguladı.


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