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Gündem

Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi

Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4,6, saat 22.05'te 5,1 ve saat 22.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu, Şeyma Güven  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 22.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi

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