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Sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklandı

Ankara ve İstanbul'da yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklanırken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sefa Bilgitekin  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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