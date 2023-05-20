Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Edirne'deki Fatma Hatun Mezarlığı ve Şah Melek Camisi haziresinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

Gökhan Zobar  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Edirne

Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit ediyor.

Çevre temizliğinin de yapılmasının ardından tamire ihtiyaç duyulan taşlar, aslına uygun şekilde onarılıyor.

Bu kapsamda Rumeli Beylerbeyi Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan caminin haziresinde bulunan mezar taşlarıyla Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hatun'un mezarlarının bulunduğu Fatma Hatun Mezarlığı'ndaki mezar taşları onarıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek
THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası
Malatya'da deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz
Astana’daki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu büyüyor

Benzer haberler

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet