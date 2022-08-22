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Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi

Edirne'de bir kişi, tarihi Eski Cami'nin musluklarını çalma girişiminde bulundu.

Gökhan Zobar   | 22.08.2022
Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi

Edirne

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi, 6 asırlık Eski Cami'nin ön kısmında yer alan şadırvandaki muslukları sökmeye başladı.

İki musluğu söken şahsı gören vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun ardından muslukları olay yerinde bırakan kişi, buradan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine camiye gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Musluklar, daha sonra cami görevlilerince yerine takıldı.

Kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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