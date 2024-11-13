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Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını ifade etti.

Millet bahçesinin pek çok imkan sunacağını belirten Sezer, ay sonunda alanın ziyarete açılmasını planladıklarını dile getirdi.

Kente güzel bir alan kazandırıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri'nin her iki tarafında çalışmalar devam ediyor. Askeriyenin tesislerinin olduğu noktada düzenleme devam eder, bu taraf bitmiş gibi görünüyor. Bazı estetik düzenlemeler yapılıyor. Kasım ayı sonu gibi ziyarete açmayı düşünüyoruz. Resmi açılışı bilahare açıklayacağız."

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yapımı süren Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları bulunuyor.

Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.

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