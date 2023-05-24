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Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yeni yüzü ve kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Gökhan Zobar  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı

Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçiş işlemlerinin kesintiye uğratılmadan tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından gümrük kapısında peron sayısı 6'ya çıkarıldı.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında x-ray tarama ve yüz tanıma gibi diğer ilave güvenlik sistemleri de devreye alındı.

Vali Kırbıyık, yenileme çalışmaları tamamlanan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, yenileme çalışmalarının bittiğini ifade etti.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından resmi açılışın yapılacağını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Pazarkule Gümrük Kapısı yeni yüzüyle ve kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Çevre düzenlemesi ve birkaç detay işlemin ardından açılışını yapmış olacağız. Yapılan çalışmalar esnasında tüm sürecin, geçiş işlemlerinin kesintiye uğratılmadan tamamlanması, üzerinde durduğumuz bir konuydu. İnşallah en kısa zamanda resmi açılışını yaparak çok önemli bir projemizi daha tamamlamış, Edirne'mize kazandırmış olacağız."

Kırbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Samet Öztürk, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar eşlik etti.

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