Dolar
41.45
Euro
48.71
Altın
3,768.16
ETH/USDT
4,187.60
BTC/USDT
112,915.00
BIST 100
11,358.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ebrar'ın yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Günay Pabuşçu  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Ebrar'ın yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

İzmir

Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yük asansörünün dengesi keserle sağlanmış"

Bilirkişi raporunda, olayın oluş biçimi dikkate alındığında, nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G'nin yük taşıma platformuyla işlem öncesi gerekli kontrolleri yapmadığı, riskleri tespit etmediği ve tedbir almadığı belirtildi.

Üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformuyla taşınmasıyla ilgili gerekli iş organizasyonunun sağlanmadığı kaydedilen raporda, "Asansörün zemin kısmında 'keser' adı verilen el aleti ile dengeye alınmaya çalışıldığı, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirler alınmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

Raporda, ayrıca yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirlerin de alınmadığı ifade edildi.

Tedbirler alınmamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğü yerine getirilmemiş

Şüpheliler M.G. ve E.G'nin eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yüklenici/işveren vekili unvanlı M.G. ve E.G'nin, platformun 3 tarafında bulunan kanatların kapatılarak, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu ile taşınmasını sağlaması, bu mümkün değilse apartman içinde merdivenden taşınmasını organize etmesi, asansörlü yük taşıma platformunun zemin kısmının düzgün bir şekilde dengede olmasını sağlaması, asansörlü yük taşıma platformu ile taşıma işlemine başlamadan önce çevre güvenliğini sağlaması ve yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmasına karşı bu alana geçişi engelleyici bariyerler kullanması gerekirdi. Eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olan M.G. ve E.G, gerekli güvenlik tedbirlerini almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir."

Olay

İzmir'in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde 20 Eylül'de akrabasına ait ev eşyasının taşınması sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Benzer haberler

Ebrar'ın yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Ebrar'ın yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Asansörden düşen koltuğun altında kalan kızını kaybeden anne sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet