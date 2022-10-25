Dolar
18.60
Euro
18.52
Altın
1,657.01
ETH/USDT
1,409.80
BTC/USDT
19,755.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Gündem

Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir ağaç kaplama fabrikasında çıkan ve bitişikteki fabrikanın deposuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ömer Ürer   | 25.10.2022
Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

D-100 kara yolu Üçköprü mevkisindeki ağaç kaplama fabrikasının yağ kazanında patlama oldu.

Patlamanın ardından çıkan yangın, fabrikanın bitişiğindeki madeni yağ fabrikasının deposuna da sıçradı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Her iki fabrikada ekiplerce soğutma çalışması yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

Benzer haberler

Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de kimyevi depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet