Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Tiperu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tiperu, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Tiperu'nun, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.