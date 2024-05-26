Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,835.80
BTC/USDT
68,733.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den yayındayız. Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kızılay Meydanı’nda Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. DRON - Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor.
logo
Gündem

Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

Bafra ve Samsun pidelerinin, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı aldığı bildirildi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Pidesi ve Samsun Pidesinin gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" listesinde ilk iki sırayı aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bafra Pidesi, Samsun Pidesi. Her iki lezzetimizin de dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif bir harita ve bilgi platformu olan 837 bin takipçili Taste Atlas'ın listesinde ilk ikiye girmeyi başarması, dünya genelinde gastronomi turizmi destinasyonlarını keşfetmek isteyenlerin ve gurmelerin ilgisini çekecek, hem göze ve hem de damağa hitap eden çok sayıda yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı

Bakan Ersoy: Eşsiz gastronomi deneyimleriyle dünya çapında fark yaratıyoruz

Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere

Edirne'de iki asırlık Baro Konağı gastronomi duraklarından olacak

Edirne'de iki asırlık Baro Konağı gastronomi duraklarından olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet