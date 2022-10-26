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Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yüzde 69'luk artış olduğunu duyurdu.

Khalid Mejdoup, Hamdi Yıldız   | 26.10.2022
Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı

Rabat

Fas'ın Marakeş kentinde 22-28 Ekim'de düzenlenen ACI yıllık kongresinde konuşan Konsey Başkanı Luis Felipe de Oliveira, bu yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yolculuk yapanların sayısının 3 milyarı bulduğunu açıkladı.

Oliveira artışın 2022 yaz mevsimindeki rezervasyonlara bağladığını, bunun da iki yılın ardından Kovid-19 sebebiyle gelen kısıtlamalar sonrasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Hava yollarını kullanan yolcuların yılın ilk yarısında yüzde 69 arttığını söyleyen Oliveira, yıl sonu tahminini "Bu yılın sonuna dek dünya çapında yolcu sayısı 6 milyar 800 milyona ulaşabilir" şeklinde ifade etti.

Seyahat sektörü, Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında en çok etkilenen alanların başında yer aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre bunun etkilerinin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.


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