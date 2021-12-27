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Doğu'da dondurucu soğukta dışarı çıkanların kirpikleri kırağı tuttu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye düştüğü Ağrı'da vatandaşların kirpiklerinde kırağı oluştu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Hüseyin Yıldız, Abdullah Söylemez   | 27.12.2021
Doğu'da dondurucu soğukta dışarı çıkanların kirpikleri kırağı tuttu Fotoğraf: Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı

Kars

Bir süre önce karın etkili olması nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar yaşanıyor. 

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 27 derece ölçüldüğü Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi ile araç ve binaların camları buz tuttu.

Soğuk nedeniyle şehir mezarlığındaki su deposunun etrafında da yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın yaşamı zorlaştırdığı kentte, sabah işe giden vatandaşların kirpikleri ve bıyıkları kırağıyla kaplandı.

Kars

Bölgenin gece sıfırın altında 20 dereceyle en soğuk hava sıcaklığı ölçülen ikinci ili olan Kars'ta da akarsular, dereler, göller buzla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle bazı çeşmeler buzla kaplandı, suyun aktığı bazı bölümlerde güzel görüntüler oluştu.

Soğuk hava yüzünden Kars Çayı'nın büyük bir bölümü buzla kaplanırken yeşilbaş ördekler buz tutmayan alanlarda yiyecek aradı.

Kentin Arpaçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle Çıldır Gölü'ndeki kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava sebebiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların, iş yerlerinin camları buz tuttu.

İlçedeki vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Iğdır

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldüğü Iğdır'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehrin Tuzluca ilçesinde bir süre önce etkili olan kar yüzünden beyaza bürünen 2560 rakımlı Tekelti Dağı da buzla kaplandı.

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