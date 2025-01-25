Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Kars, Ardahan, Hakkari ve Muş illerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
Kars/Hakkari
Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kent merkezi beyaza bürünürken, kar tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.
Kars Belediyesi ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Akyaka ilçesinde de kar yağdı. Atlar, beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Çıldır Gölü'nün kıyılarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.
Ardahan
Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle etraf beyaz örtüyle kaplandı.
Karlı ve soğuk havaya rağmen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelenler, atlı kızağa binip buz üzerinde yürüyüş yaptı.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.
İlçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, hava eksi 9 derece ölçüldü.
Ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla soğuk havadan korudu.
Muş
Muş'ta da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar nedeniyle 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.