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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Kars, Ardahan, Hakkari ve Muş illerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Cüneyt Çelik, İdris Karaoğul, Günay Nuh, Ulaş Güven, İbrahim Yaldız  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Kars/Hakkari

Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi beyaza bürünürken, kar tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.

Kars Belediyesi ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Akyaka ilçesinde de kar yağdı. Atlar, beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Çıldır Gölü'nün kıyılarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Karlı ve soğuk havaya rağmen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelenler, atlı kızağa binip buz üzerinde yürüyüş yaptı.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.

İlçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, hava eksi 9 derece ölçüldü.

Ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla soğuk havadan korudu.

Muş

Muş'ta da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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