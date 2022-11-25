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Doğa Koruma ve Milli Parklar, yeni tabiat parkları için tescil çalışması yürütüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Burdur, Antalya ve Isparta'da turizme kazandırmak için yeni tabiat ve milli park alanlarını belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

Bilal Altıok   | 25.11.2022
Doğa Koruma ve Milli Parklar, yeni tabiat parkları için tescil çalışması yürütüyor Fotoğraf: Bilal Altıok - AA

Burdur

Burdur, Antalya ve Isparta'daki sorumluluk alanlarında birçok doğal alanı bir süredir inceleyen ekipler, tespit ettikleri yerleri doğal güzellik, işletme ve yatırım maliyetleri, aktivite, turist yoğunluğu, cazibe merkezlerine yakınlık gibi birçok kriter açısından değerlendiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, Burdur'un Bucak ilçesinde bir doğa fotoğrafçısının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerden yola çıkarak Toros Dağları'ndaki bir kanyonda inceleme yaptı.

Çalışmaya katılan AA ekibi, çevresindeki birkaç köy halkınca bilinen, Aksu Çayı'nın yakınında içinde göletlerin oluştuğu yaklaşık 800 metre uzunluğundaki kanyonu görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, Kovid-19 salgınındaki eve kapanma sürecinin ardından Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin doğaya ve doğal alanlara ilgisinin arttığını söyledi.

Bu ilgiyi tabiat ve milli park alanlarında ciddi miktarda artan ziyaretçi sayılarından gördüklerini belirten Temel, talebi karşılamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak mevcut alanların sayısını ve kapasitesini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Temel, Antalya, Isparta ve Burdur'un doğal alanlar bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, insanların doğayla buluşabileceği yeni yerlerin tabiat ve milli park olarak tescili için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti. 

"Tescil edilirse turizme kazandırılacak"

Arazinin potansiyeline göre doğal alanlara statü ve fonksiyon verdiklerini vurgulayan Temel, "Bugünkü gezimizde de Bucak ilçesindeki bir kanyonu incelemeye geldik. 700-800 metre uzunluğunda, kanyon yürüyüşü için uygun olduğunu düşündüğümüz bir alan. Şu anda bir ön etüt yapıyoruz. Bu ön etüt sonucunda alanın tabiat parkı olarak değerlendirilmesi uygun görülürse tescille ilgili çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı. 

Temel, ön etüt çalışmalarında alanın kaynak değerlerine baktıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kanyondaki ilk izlenimimiz çok güzel, gerçekten doğa olarak harika bir alan. Ancak bu alan 'kanyoning' için uygun mudur? Daha sonraki süreçte bunları araştıracağız. Eğer alan kriterlere ve tabiat parkı vasıflarına uygunsa tescilini teklif edeceğiz. Tescil edilirse turizme kazandırılması söz konusu olacak."

"Kanyon büyük bir sürpriz oldu"

Ekiplere eşlik eden doğa fotoğrafçısı Nazım Özdemir de bilinmeyen alanları gezip görüp keşfetmeye çalıştığını, buraların fotoğraflarını sosyal medyayla insanlara ulaştırdığını anlattı.

Kanyonun şu an bilinen bir isminin olmadığını belirten Özdemir, "Yerel halktan böyle bir yer olduğunu duydum, merak ettim. Daha önce çekilmiş fotoğrafları yoktu. İlk geldiğimde Sarıdere köyünden çayın içinden yaklaşık 45 dakika yürüyerek şelaleye ulaştım. Suyu takip edince kanyona ulaştım. Kanyon büyük bir sürpriz oldu. Çektiğim görüntü ve fotoğraflar fazlasıyla ilgi gördü, binlerce insana ve yetkililere ulaştı." dedi.

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