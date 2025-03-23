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DMM, "bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteği kesildi" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğinin kesildiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
DMM, "bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteği kesildi" iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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