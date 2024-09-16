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Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor.

Ahmet Kaplan, Mehmet Sıddık Kaya  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinde ve çevresinde düzenleme çalışması yapıldığı görülürken, kent merkezinin yanı sıra Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen vatandaşlar mezarı ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde mezara gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı, okul önlüğü ve çantası bırakılırken, bazı ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor, gözyaşı döküyor.

Hasan Yüksek, AA muhabirine, Belçika'dan önce İstanbul'a geldiğini belirterek, oradan da Narin'in mezarını ziyaret etmek için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Narin'i arama çalışmaları sürerken yurt dışından da gelişmeleri takip ettiğini anlatan Yüksek, Narin'in sağ bulunması için sürekli dua ettiğini belirtti.

Yüksek, "Allah mekanını cennet eylesin. O bir melek. (Suçlulara) En ağır cezanın uygulanmasını istiyorum." dedi.

"Hepimizin kızıydı"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden gelen Sabri Yayla da Narin'e kabri başında dua etmek istediğini belirtti.

Yayla, "Türkiye'nin yüreği yandı, hepimizin kızıydı. Suçlu kim ise inşallah cezasını çeker." ifadelerini kullandı.

Van'dan gelen Servet Aktaş ise eşiyle birlikte Narin'in mezarını ziyaret ettiklerini anlatarak, Narin'e Allah'tan rahmet diledi.

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